Выдачи автокредитов в Тюменской области выросли на 14%

По данным ВТБ, тюменцы в начале этого года получили на покупку легковых машин на 14% больше средств, чем в аналогичном периоде 2025. А средний размер автокредита в регионе в январе 2026 составил 1,3 млн рублей, это на 35% больше, чем год назад.

Тюменский тренд на увеличение объемов автокредитования соответствует общероссийской тенденции. По оценкам ВТБ, в январе 2026 года россияне получили в банках страны порядка 98 млрд рублей. По сравнению с январем 2025 года объем выдач автокредитов вырос на 14,5%. Это произошло на фоне новых регуляторных изменений. С начала 2026 года банки обязаны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. При действующей господдержке и предложениям субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков фокусируется на новых машинах , на них сейчас приходится около 60% от общего числа сделок.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ: