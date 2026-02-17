В колониях Тюменской области за год прошли обучение 1,4 тыс человек

На территории исправительных учреждений в Тюменской области организовано профессиональное обучение осужденных по 23 наименованиям рабочих профессий, востребованных на рынке труда. В 2024-2025 учебном году закончили обучение 1 401 осужденный, сообщил начальник УФСИН России по Тюменской области Дмитрий Рупп.

Итоги работы подвели на расширенном заседании коллегии по итогам деятельности УФСИН России по Тюменской области за 2025 год под председательством заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Рустама Степаненко.

"Основными задачами в прошедшем году оставались соблюдение условий исполнения наказаний, недопущение массовых беспорядков, побегов из-под охраны, обеспечение прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - отметил Рупп.

В 2025 году правоохранительным органам оказано содействие в раскрытии 521 преступления.

При поддержке Правительства Тюменской области проведена работа по размещению государственных и муниципальных заказов на производственных мощностях исправительных учреждений. За прошедший год заключено и исполнено контрактов с муниципальными заказчиками на сумму более 40 миллионов рублей.

В целях реализации института пробации заключено 104 соглашения с органами государственной власти, иными учреждениями и организациями. В регионе функционирует четыре центра пробации.