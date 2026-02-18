Кирилл Меньшов: отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры

Импортозамещение ПО играет ключевую роль на российском финансовом рынке. Банки тестируют вендорские продукты в основных классах финансового сектора — АБС, ДБО, процессинг, микросервисные платформы и другие — чтобы помочь компаниям, собирающимся внедрять импортозамещённые технологии, выбрать оптимальные варианты. О результатах тестирования вендорских продуктов по ключевым направлениям банковской деятельности на сессии "Полигоны. Где рождаются решения" в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.

Спикер отметил, что фокус сместился с микросервисных платформ на более широкий инфраструктурный слой и системное ПО, поскольку именно они являются базой для всех остальных систем. Он также рассказал, что результаты тестирования вендорских продуктов Сбером могут стать бенчмарком для рынка.

Кирилл Меньшов:

Отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры. Сегодня в тестирование приходят вендоры, которым есть что показать и которые не боятся брать на себя ответственность за свои продукты. Мне кажется, что это ключевая задача полигонов сделать такой шорт-лист вендоров, которые готовы работать с банковским сообществом, демонстрировать свои решения, проводить сравнительный анализ с конкурентами. Важно, чтобы для банковского сообщества был выработан, возможно, шорт-лист производителей в каждой категории ПО.

Кирилл Меньшов отметил, что вендоры, сотрудничающие в рамках инициативы, — ответственные партнёры, готовые конкурировать качеством и функционалом. Особо спикер выделил коллаборацию между ними: даже конкурируя в одних сегментах, в других они объединяются для создания сложных конфигураций. Такие вендоры понимают рынок и заказчика, активно участвуют в развитии продуктов.

Подводя итог, Кирилл Меньшов подчеркнул важность развития инфраструктурного софта.