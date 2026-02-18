Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами

Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам. Такое заявление он сделал на Уральском форуме Банка России "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге. Сегодня без решения правоохранительных органов банки не вправе отказать клиенту в выдаче денег по его требованию в офисе.

"Надо давать больше полномочий банкам…. Например, мы арестовываем деньги <…>, но вопрос в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать "свои деньги". Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры", — сказал Андрей Костин, добавив, что 2025 год стал поворотным в деле борьбы с мошенничеством.

Сегодня работает множество методов для борьбы с дропами— номинальными владельцами счетов, которые контролируются преступниками, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов и взаимодействие с правоохранительными органами и другими банками. По данным банка, за три последних года выявлено 380 тыс. дропов, почти половину из них – в прошлом году. Клиентам возвращено со счетов дропов более 485 млн рублей.

Андрей Костин также добавил, что выступает за активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство — это преступление. Он напомнил про цитату из романа "Мастер и Маргарита": "Никогда не разговаривайте с неизвестными". "Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают", — посетовал Костин, отметив, что банкам надо больше фокусироваться на разъяснительной работе с клиентами.

Во время обсуждения "третьего пакета" мер по противодействию мошенничеству глава ВТБ отметил, что ограничение 20 карт на одного человека слишком мягкое. "Кто это придумал — на одного человека 20 карт? Зачем столько, они даже в бумажник не влезут, — прокомментировал Костин. — Здесь честные люди сидят - поднимите руки, у кого больше 20 карт". Но ни один человек не поднял руку.

"По тому, как аудитория отреагировала, вы, пожалуй, да, где-то правы", — согласилась глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Андрей Костин во время дискуссии призвал как можно скорее ввести в легальный оборот расчеты в криптовалюте.