"Росводоканал Тюмень" отправит в муниципалитеты Тюменской области новую партию спецтехники

"Росводоканал Тюмень" в рамках концессионных соглашений подготовил 24 единицы коммунальной техники для отправки в муниципалитеты Тюменской области - в ближайшее время бригады компании получат 11 илососов, 8 передвижных ремонтных мастерских и 5 поливомоечных машин. Сейчас техника, модернизированная с учетом многолетнего опыта работы предприятия, проходит регистрацию.
"Росводоканал Тюмень" начал операционную деятельность по 16 концессионным соглашениям в декабре 2025 года. Концессионер уже направил в муниципалитеты 52 единицы новой спецтехники, в том числе тракторы, бортовые краны-манипуляторы, самосвалы, экскаваторы-погрузчики, УАЗы и тралы. Всего в округа будет направлено 84 спецмашины, они повысят скорость отработки заявок и мобильность бригад, сообщили в департаменте ЖКХ ТО.
