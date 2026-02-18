Глава Тобольска в День пельменя рассказал об итогах фестиваля "Пельменный съест"

Гастрофестиваль "Пельменный съест" проходил в Тобольске с 2 по 14 февраля, сюжет про него показали на Первом канале, а сами организаторы считают, что в этом году отличились на 5+. Основные цифры в День пельменя обнародовал глава города Петр Вагин.

"Мы подвели итоги и сами убедились: отличились на 5+, как и сам юбилейный "Пельменный съест". Общее число гостей фестиваля превысило 10 тысяч человек. Варили 20 казанов, а съедено и продано было 2 тонны пельменей, а это 158 тысяч штук! Участники: 18 кафе и ресторанов из Тобольска и Тюмени. Представлено более 70 авторских блюд", - сообщил Вагин.

В гастрофесте участвовали шесть муниципальных округов Тюменской области и ХМАО, а также гости из Кировской области.

Шуточный забег "Пробежка за пельмешком" собрал 110 участников.