Глава Тобольска в День пельменя рассказал об итогах фестиваля "Пельменный съест"

13:59 18 февраля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Гастрофестиваль "Пельменный съест" проходил в Тобольске с 2 по 14 февраля, сюжет про него показали на Первом канале, а сами организаторы считают, что в этом году отличились на 5+. Основные цифры в День пельменя обнародовал  глава города Петр Вагин.

"Мы подвели итоги и сами убедились: отличились на 5+, как и сам юбилейный "Пельменный съест". Общее число гостей фестиваля превысило 10 тысяч человек. Варили 20 казанов, а съедено и продано было 2 тонны пельменей, а это 158 тысяч штук! Участники: 18 кафе и ресторанов из Тобольска и Тюмени. Представлено более 70 авторских блюд", - сообщил Вагин.

В гастрофесте участвовали шесть муниципальных округов Тюменской области и ХМАО, а также гости из Кировской области.

Шуточный забег "Пробежка за пельмешком" собрал 110 участников.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2026