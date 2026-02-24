Тюменцы за неделю перевели мошенникам более 39 млн рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 50 жителей Тюменской области, вместе они потеряли свыше 39 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Больше прочих пострадал житель Тюмени, которого псевдосотрудники правоохранительных органов убедили ради предотвращения кражи денег с его счета перевести 8 млн рублей на неизвестные счета.
Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru