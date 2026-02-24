Суд обязал власти Казанского округа оборудовать более 400 контейнерных площадок

В Казанском муниципальном округе сбор отходов осуществляется контейнерным способом, однако из запланированных к созданию обустроено лишь 109 контейнерных площадок, соответствующих санитарным и техническим нормам, оборудовать еще 428 таких мест прокуратура заставила администрацию через суд.

Администрация муниципалитета с 2022 года не могла эффективно распорядиться выделяемыми из областного бюджета субсидиями: заявки на финансирование неоднократно отклонялись уполномоченным органом из-за несоответствия требованиям, а средства, выделенные в 2022 году, были освоены не в полном объеме. Это привело к тому, что необходимая инфраструктура для сбора отходов не создается, что нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и создает риски загрязнения территории, сообщили в пресс-службе судов ТО.

Администрация округа иск не признала, но представители третьих лиц — "Тюменского экологического объединения" и департамента недропользования и экологии Тюменской области требования прокурора поддержали, подтвердив, что обязанность по созданию площадок лежит на органах местного самоуправления.

Суд обязал администрацию Казанского муниципального округа в течение трех лет со дня вступления решения в законную силу создать и обустроить 428 контейнерных площадок.