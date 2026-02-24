В тюменском аэропорту наблюдают увеличение пассажиропотока

Пассажиропоток тюменского аэропорта "Рощино" за первый месяц 2026 года составил 192 350 человек - на 1,9% больше в сравнении с январем 2025 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы ваши путешествия были комфортными, безопасными и максимально удобными. В этом сезоне из нашей воздушной гавани доступно 51 прямое направление: 35 на внутренних авиалиниях, 8 — в СНГ и 8 — в страны дальнего зарубежья", - отмечают в компании.

Если сравнить статистику в целом по годам, то пассажиропоток в "Рощино" заметно растет год от года: в 2023 году он составил 2,6 млн пассажиров (+11,1% к 2022-му), в 2024-м достиг 2,7 млн, в 2025-м - 2,76 млн пассажиров.