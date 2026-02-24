Семья из Сургута пострадала в ДТП на тюменской трассе

Вчера на 54-м км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск,  в Тюменском округе столкнулись Mitsubishi и ГАЗель из-за того, что водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию. В легковом авто семья из Сургута возвращалась домой после отдыха в Тюмени.

В результате ДТП травмы получили пассажиры легкового автомобиля: женщина 33-х лет и два мальчика 9-ти и 6-ти лет,  младший ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. Водитель "Мицубиси" привлечен к административной ответственности  за нарушение правил перевозки детей.

Причина ДТП предварительная, обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.

