Семья Лисовских сдала в экодом 40 кг пластика, собранного на улице в центре Тюмени

Супруги Александр и Наталья Лисовские вместе со своими сыновьями сдали в экодом на переработку 40 килограммов пластиковых бутылок, собранных в центре Тюмени на замусоренном участке. Пластик принесли в зачет акции "Экологический рейтинг спортивных команд".

Глава семейства работает водителем, заметил захламленный участок, когда проезжал по центральному району. На следующий день взрослые и мальчики 6, 8 и 11 лет на этом участке за несколько часов Лисовские собрали шесть больших мешков ПЭТ-бутылок. Чтобы сдать их в экодом "Центральный", по правилам приема, емкости тщательно отмыли, просушили и сжали.

Наталья Лисовская:

Мы хотели показать детям на деле: чистота начинается с нас. Не нужно ждать специальных акций – увидел мусор, убери хотя бы часть. Сыновья помогали с большим интересом, таскали мешки, потом вместе отмывали пластик. Приятным бонусом стало то, что наши труды пошли в копилку футбольного клуба, где занимаются мальчики.

Для тюменцев это не первый опыт участия в экологических инициативах, однако в этот раз масштаб вырос: в прошлом году семья сдала 5 кг накопленных дома отходов, а в этот раз взялась за уборку общественного пространства. Увидев, что на месте остался и другой мусор, Наталья Лисовская оперативно проинформировала администрацию города.

"На своем примере родители показали детям, что отходы могут стать полезным ресурсом. Экодома как раз и созданы для поддержки таких инициатив. Здесь принимают разные фракции, показывают, что экология – это ежедневный выбор каждого, который начинается с простых действий", – прокомментировали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".