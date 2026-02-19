На пешеходной улице в Тюмени в честь Масленицы надуют самовар

Праздник "Широкая Масленица" пройдет 22 февраля на пешеходной улице Дзержинского, событие стат ярким и незабываемым благодаря огромному трехметровому надувному Царю-Самовару, вокруг которого гости будут водить хороводы, загадывать желания и делиться добром друг с другом, сообщили в ТАРКИ.
Торжественное открытие фестиваля "Как Самовар на Масленицу пришел" начнется в 15.00. Театрализованное представление с участием персонажей зимы и весны, вынос огромного Самовара и первый праздничный хоровод.
С 15.30 до 16.00 будет работать развлекательная зона "Гуляй-город", включающая молодецкие забавы (перетягивание каната, ходули), масленичный тир ("Метание блинов"), солнечную творческую мастерскую (создание кукол-мартиничек, роспись деревянных ложек).
В 16.00 начнется концерт "Весёлая ярмарка". Завершится праздник в 17.00 грандиозным общим хороводом.
Праздник пройдет в районе пересечения улиц Володарского—Дзержинского.Организаторы мероприятия - ТАРКИ и ДНК "Строитель" при поддержке администрации города, САМОКАТ, ООО "Никко".
