"Газпром газораспределение Север" обязали выплатить около 17,6 млн рублей тюменской семье за взрыв в доме

Заводоуковский районный суд Тюменской области по иску Т.В. и И.А. обязал АО "Газпром газораспределение Север"выплалить около 17,6 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных взрывом бытового газа и последующим пожаром в их доме 16 апреля 2018 года инцидент был вызван утечкой природного газа из поврежденного газопровода, сообщили в пресс-службе судов ТО.

В результате взрыва пострадавший И.А. получил термические ожоги (45% тела), переломы ребер, сотрясение мозга. Также были уничтожены жилой дом, находившееся в нем имущество и поврежден транспорт. Истец Т.В. также понесла значительные физические и нравственные страдания, утратила жилье и понесла расходы на лечение и реабилитацию.

Суд удовлетворил требования истцов в полном объеме. С АО "Газпром газораспределение Север" в пользу Т.В. взыскано: 7 218 512,05 рублей за утраченную недвидимость, 988 594 рублей за утраченное движимое имущество, 501 000 рублей за повреждение автомобиля NISSAN QASHQAI, 681 808,40 рублей за аренду жилья, 28 648 рублей на лечение и медикаменты, а также 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В пользу И.А. взыскано: 4 331 107,22 рублей за утраченную недвижимость, 469 008 рублей за утраченное движимое имущество, 291 514,14 рублей за повреждение автомобиля Mitsubisi Lancer, 45 900 рублей за повреждение прицепа, 25 494 рублей на лечение и медикаменты, 4 668,32 рублей транспортных расходов и 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.