Тюменская область заняла третье место в нацрейтинге качества жизни

По итогам 2025 года Тюменская область вернулась на третью строчку Национального рейтинга качества жизни, данные исследования опубликовало Агенство стратегических инициатив.

"Национальный рейтинг качества жизни за 2025 год возглавили Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область, которая поднялась на одну позицию в сравнении с прошлым годом", - сообщается на сайте АСИ.

Отдельно была проведена всесторонняя оценка качества жизни целевых групп граждан, отражающая их приоритетные потребности и запросы

Лучшими регионами для жизни многодетных семей в 2025 году стали Нижегородская область, Москва, Чечня, Сахалин, Вологодская, Липецкая области, Алтайский край, Воронежская область, Бурятия и Кировская область.

По качеству жизни людей с инвалидностью и ОВЗ наилучшие результаты показали Сахалинская, Нижегородская области, Москва, Приморский край, Липецкая, Курская области, Бурятия, Астраханская область, Югра и Рязанская область. Итоги исследования показали сокращение на 48% времени ожидания получения социальных услуг и на 41% – времени получения технических средств реабилитации.

Индекс привлекательности регионов для молодежи представляет собой два отдельных исследования. Первое оценивает качество жизни, показывающее, насколько молодежь удовлетворена возможностями для профессиональной реализации, образования, трудоустройства, оценивает доступность жилья и уровень развития инфраструктуры. Второе – показатель приверженности, отражающий желание молодых людей жить и создавать семьи на своей малой родине, а также оценивает имидж региона с точки зрения молодых людей, проживающих в других субъектах. Регионами-лидерами стали Москва, Ямал, Тюменская область, Югра, Сахалинская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Севастополь и Белгородская область.