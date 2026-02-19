Год единства народов России официально открыли в Тюменской области

Тюменская область, где живут представители более 150 национальностей и народностей, является примером гармоничного сосуществования культур и традиций, уверен губернатор Александр Моор, об этом он заявил на торжественном запуске объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Год единства народов России.

"Тюменская область – пример гармоничного сосуществования культур и традиций. В мире и согласии здесь живут представители более 150 национальностей и народностей. Каждый вносит вклад в развитие региона. История края хранит яркие примеры такого единства – и в годы Великой Отечественной войны, и в период создания крупнейшего нефтегазового комплекса страны", - сказал Моор.

Со знаменательным событием – открытием Года единства народов России в Тюменской области – жителей региона поздравил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Для нашего региона это знаковое событие – на протяжении столетий здесь в мире и согласии живут представители более ста пятидесяти национальностей. В годы Великой Отечественной войны Тюменская земля приняла эвакуированные предприятия, специалистов, раненных бойцов. Затем в период создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса в Тюменскую область ехала молодежь со всех концов Советского Союза. Так и сформировался особый сибирский, тюменский характер", - сказал вице-спикер регионального парламента.

По его словам, совместный труд, взаимовыручка и уважение друг к другу позволяют столетиями сохранять покой и благополучие на тюменской земле. "Межнациональный мир и согласие – фундамент стабильности и развития Тюменской области. И Год единства народов России еще раз подчеркивает нашу силу. А сила – именно в единстве. Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, только вместе сможем выстоять перед лицом любой опасности и победить", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Он акцентировал внимание на том, что депутаты Тюменской областной думы уделяют приоритетное внимание вопросам гармонизации межнациональных отношений. Вместе с правительством Тюменской области создают правовые условия для сохранения самобытности каждого народа и укрепления общероссийской гражданской идентичности.

"Год единства народов России станет годом добрых дел, взаимопонимания и новых свершений на благо нашей великой страны и родной Тюменской области", - выразил уверенность вице-спикер облдумы.