Глава Тюмени ответил на жалобы горожан в соцсетях по поводу уборки снега

Глава Тюмени Максим Афанасьев поблагодарил тюменцев за неравнодушие, которое они проявляют в комментариях под его постами про уборку снега.

"Под моими постами в социальных сетях поступает много сообщений о проблемах: неубранный и невывезенный снег, нависания с крыш, плохо убранные межквартальные проезды. Хочу искренне поблагодарить вас за эти сигналы! Все обращения фиксируются и ставятся на контроль. Значительная часть указанных вами проблем уже решена — обработаны почти сотня сообщений. Однако в работе пока остаются еще вопросы, которые требуют особого внимания особенно со стороны УК!" - сообщил Афанасьев в телеграм-канале.

С его слов, он лично, а также его заместители во время объезда по городу фиксирует проблемные моменты и выносит вопросы на рассмотрение на селектор. Сегодня на рабочем совещание с управляющими компаниями все сообщения горожан будут переданы непосредственно тем, кто отвечает за уборку придомовых территорий и содержание крыш и козырьков.

В выходные дни будет уделяться внимание и уборке межквартальных проездов, парковок, вывозу снега.