В Яндексе посчитали, в каких домах Тюмени квадратные метры дешевле

В январе стоимость квадратного метра в готовых новостройках Тюмени была на 9 тыс. рублей ниже, чем в строящихся объектах. Соотношение цен на данных тематического поиска Яндекса по квартирам проанализировала нейросеть Алиса AI.

В январе в Тюмени медианная стоимость квадратного метра сданного жилья от застройщика составила 149 тысяч рублей, увеличившись за месяц на 0,4%. В то же время медианная стоимость метра в строящихся домах в январе 2026 года составила 158 тысяч рублей (+2,4% за месяц), что на 6% выше, чем в готовых.

В Яндексе отмечают, что такой анализ цен провели по всем крупным городам России, в среднем по стране метр в сданной новостройки в январе стоил 175 тысяч (+0,2% к декабрю), в строящихся домах 179 тысяч рублей (+1% за месяц).

"Январская динамика в крупных городах во многом отражает различия в масштабе и структуре предложения двух сегментов. Экспозиция строящихся проектов остается более объемной, тогда как рынок готовых новостроек значительно компактнее, поэтому изменения цен здесь могут выглядеть более заметными на фоне ограниченной базы. При этом более активная корректировка цен в сегменте строящегося жилья формирует разницу в темпах динамики. В результате в ряде крупнейших городов стоимость квадратного метра в уже введенных домах оказывается сопоставимой со строящимися объектами или ниже их, что усиливает ценовую конкуренцию между форматами первичного рынка", - отмечают в Яндексе.

По данным нейроанализа, в 19 из 35 крупных городов квартиры в готовых новостройках стоят дешевле, чем в строящихся объектах, в двух городах стоимость сопоставима, еще в четырнадцати городах готовые проекты оказались дороже. Наиболее выраженная разница в пользу покупки уже сданных квартир зафиксирована в Санкт-Петербурге (-23%), Ростове-на-Дону (-23%), Челябинске (-21%), Воронеже (-13%) и Новосибирске (-12%). В этих городах медианная цена квадратного метра в уже введенных домах от застройщика заметно ниже, чем в строящихся проектах.