Экс-чиновника Тобольска осудили за фальшивый диплом

Бывшего директора департамента по культуре и туризму Тобольска за использование поддельного диплома суд приговорил к двум месяцам ограничения свободы, но отпустил домой, засчитав проведенное подсудимым время под арестом.

Суд установил, что при трудоустройстве на должность директора департамента Денис Зенин предоставил поддельный диплом о высшем образовании. Работал с февраля 2024 года, но когда в июле того же года выяснилось, что диплом фальшивый, был уволен и исключен из реестра муниципальной службы.

В суде он раскаялся, сообщил, что действительно обучался в ТюмГУ и в 2001 году должен был получить квалификацию "Практический педагог-психолог", однако суду была представлена только копия документа. Проверка показала, что диплом с данными реквизитами существует, но выдан он был другому лицу в ином субъекте РФ.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, положительные характеристики, а также активную волонтерскую деятельность подсудимого, выраженную в оказании финансовой помощи участникам специальной военной операции.

Приговор не вступил в законную силу.



