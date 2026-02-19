Тюменский опыт выплат населению при ЧС масштабируют на всю страну

Опыт Тюменской области по оказанию материальной помощи пострадавшим от паводка будет масштабирован, сообщил глава МЧС Александр Куренков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Речь идет о механизме проактивного назначения выплат единовременной материальной помощи пострадавшим через портал госуслуг.

"Переход к проактивному предоставлению услуг позволит проводить все проверки для назначения выплат еще до подачи заявлений. Пострадавшим гражданам останется выбрать способ получения денежных средств. Это существенно сократит сроки оказания помощи. Эффективность механизма была подтверждена в мае 2025 года в период весеннего половодья в Тюменской области", – сказал руководитель ведомства.