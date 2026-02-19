Тюменцы могут следить друг за другом с помощью приложения "Транспорт 72"

В Тюменской области обновили сервис "Транспорт 72", эту версию приложения скачали уже более 2 тысяч раз.
В приложении можно пополнить транспортную карту (ТТС), добавить нескольких транспортных карт (например, свою и ребенка), купить билеты на междугородние автобусы и построить маршруты, просмотреть расписание междугородних автобусов и историю поездок по карте ТТС за выбранный период, изучить историю поиска маршрутов, найти транспорт по типу и классу.
Еще одно новшество - можно поделиться маршрутом с тем, у кого тоже установлено приложение. Опцию можно использовать, например, для контроля перемещения детей.
Для удобства в приложении есть интерактивные подсказки. Все функции, которые были в предыдущем приложении, — остались.
Для того, чтобы пользоваться более продвинутой версией, старое приложения нужно удалить - оно не поддерживается.
Приложение доступно для устройств на iOS и Android.
