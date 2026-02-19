Как будут работать поликлиники и больницы 22 и 23 февраля

Депздрав опубликовал график работы медучреждений Тюменской области 22 и 23 февраля.

Экстренная медпомощь, как всегда, круглосуточная.

Прием пациентов, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов, в том числе с забором биологического материала для ЦКДЛ, работа дежурных администраторов, проведение профилактических медосмотров и диспансеризации, в том числе углубленной (взрослых и детей) 22 и 23 февраля будет вестись с 08:00 до 14:00.

Оказание первичной медико-санитарной помощи в отделениях (кабинетах) неотложной медицинской помощи, выездными бригадами неотложной медицинской помощи на дому в муниципалитетах: 22 и 23 февраля с 08:00 до 20:00 (прием вызовов до 19:30).

Выездные бригады неотложной медицинской помощи на дому в Тюмени с 08:00 до 24:00 (прием вызовов до 23:30)