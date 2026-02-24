Тюменские детские лагеря собрали для бойцов СВО масксети и детские письма

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" собрала и передала грузы ко Дню защитника Отечества. В состав вошли маскировочные сети, сделанные руками детей и работников, средства личной гигиены и письма солдатам от юных жителей.

"В это сложное время наша задача - быть едиными и помогать друг другу. Только вместе мы преодолеем все трудности и поддержим тех, кто стоит на защите нашего Отечества!", – сказала президент Ассоциации "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

Объединение на постоянной основе оказывает финансовую поддержку фронту.