Тюменские детские лагеря собрали для бойцов СВО масксети и детские письма

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" собрала и передала грузы ко Дню защитника Отечества. В состав вошли маскировочные сети, сделанные руками детей и работников, средства личной гигиены и письма солдатам от юных жителей.
"В это сложное время наша задача - быть едиными и помогать друг другу. Только вместе мы преодолеем все трудности и поддержим тех, кто стоит на защите нашего Отечества!", – сказала президент Ассоциации "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.
Объединение на постоянной основе оказывает финансовую поддержку фронту.
