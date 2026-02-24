Около 1,9 тыс тюменцев в выходные обратились за помощью к медикам

С 21 по 23 февраля врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1895 жителям областной столицы и Тюменского округа. В экстренной форме поступило 950 вызовов, остальные в неотложной. В стационары доставлено 895 пациента, сообщает депздрав ТО.

Диспетчеры передали в поликлиники 1077 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.

Работники оперативного отдела проконсультировали 129 человек по вопросам работы дежурного стационара, действий при острой зубной боли в ночное время, а также предоставили иную полезную справочную информацию.