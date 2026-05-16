Специалисты напомнили о вреде солнечного излучения для кожи и здоровья

Специалист по работе с лицом и телом, тренер-преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова рассказала, почему важно пользоваться солнцезащитными кремами и как правильно это делать.



Избыточное воздействие солнца провоцирует до 80-90% признаков старения кожи: морщины, потерю эластичности и пигментацию.

– Ультрафиолетовые лучи типа A разрушают коллаген, вызывают стойкую пигментацию и морщины. Лучи типа B приводят к покраснению и солнечным ожогам. Это прямое следствие повреждения кожи, – объясняет Евгения Кузнецова.

Для защиты от ультрафиолета рекомендуется использовать кремы с SPF фильтром. Степень защиты зависит от условий пребывания на солнце:

• SPF 30 блокирует до 97% ультрафиолетовых лучей – достаточно для повседневного использования в городе, например, для поездки на работу и коротких прогулок;

• SPF 50 блокирует 98% лучей – оптимальный вариант для отдыха на природе или поездок в теплые края.

Евгения Кузнецова обращает внимание, что показатели SPF выше 50 дают незначительное увеличение защиты и чаще являются маркетинговым ходом.

– Важно, чтобы в креме присутствовали как химические фильтры, нейтрализующие воздействие ультрафиолета, так и физические, отражающие лучи. Физические фильтры – это оксид цинка, диоксид титана. Они создают легкую белую пленку на коже и особенно рекомендуются для детских санскринов. Детям оптимально использовать SPF 50, – добавила эксперт.

Есть несколько ключевых рекомендаций, чтобы солнцезащитный крем действительно помогал поддерживать здоровье кожи:

• обновляйте защиту в течение дня, если проводите много времени на улице;

• наносите средство не только на лицо, но и на шею, зону декольте и руки – даже в городе, а за городом защищайте все тело;

• после возвращения домой обязательно смывайте остатки SPF крема очищающим гелем или средством для умывания.

Евгения Кузнецова добавила, что некоторые мужчины протестуют, когда возлюбленные пытаются намазать их солнцезащитным кремом. Но это большая ошибка. Сильной половине человечества также необходима защита.

– Несмотря на более плотную структуру кожи, мужчины также подвержены риску фотостарения и заболеваний, включая рак кожи, – объясняет Кузнецова.

Специалист по работе с лицом и телом объясняет, что спф-средства от косметологов часто содержат дополнительные компоненты: увлажняющие, укрепляющие стенки сосудов и антиоксидантные. Качество ингредиентов в них, как правило, выше.