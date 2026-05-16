Садоводам рассказали, как вырастить редис без пустот и горечи

Агрономы тюменского Россельхозцентра считают лучшим временем посадки редиса раннюю весну, когда почва прогреется до +7 градусов, либо уже конец августа.

Поскольку у редиса корнеплод расположен на поверхности грунта, поэтому почва должна быть плодородной, рыхлой и нейтральной кислотности. Лучшим предшественником будут огурцы, томаты либо картофель. Не нужно сеять на том месте, где ранее росла капуста и другие крестоцветные. Потому как у них с редисом общие болезни и вредители.

Глубина заделки семян 1-1,5 см, между растениями достаточно 5 см, а между рядками около 15 см. При слишком густой посадке, редис будет мелкий и стебли начнут вытягиваться.

Главный фактор равномерного урожая - полив. Редис очень влаголюбив. При недостатке воды корнеплоды становятся горькими и жесткими Старайтесь проводить полив либо в ранние утренние часы или вечером.

Также у редиса может наблюдаться стрелкование ботвы. Это происходит, когда растение испытывает стресс на жару или ваши посадки загущены, а также при пересыхании грунта.

Основным вредителем редиса, является крестоцветная блошка. Она прогрызает дырочки на ботве. Во избежание уничтожения этим вредителем вашего урожая, рекомендуется опудрить посадки золой или табачной пылью, - сообщает КП-Тюмень.