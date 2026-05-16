Садоводам рассказали, как вырастить редис без пустот и горечи

Агрономы тюменского Россельхозцентра считают лучшим временем посадки редиса раннюю весну, когда почва прогреется до +7 градусов, либо уже конец августа.
Поскольку у редиса корнеплод расположен на поверхности грунта, поэтому почва должна быть плодородной, рыхлой и нейтральной кислотности. Лучшим предшественником будут огурцы, томаты либо картофель. Не нужно сеять на том месте, где ранее росла капуста и другие крестоцветные. Потому как у них с редисом общие болезни и вредители.
Глубина заделки семян 1-1,5 см, между растениями достаточно 5 см, а между рядками около 15 см. При слишком густой посадке, редис будет мелкий и стебли начнут вытягиваться.
Главный фактор равномерного урожая - полив. Редис очень влаголюбив. При недостатке воды корнеплоды становятся горькими и жесткими Старайтесь проводить полив либо в ранние утренние часы или вечером.
Также у редиса может наблюдаться стрелкование ботвы. Это происходит, когда растение испытывает стресс на жару или ваши посадки загущены, а также при пересыхании грунта.
Основным вредителем редиса, является крестоцветная блошка. Она прогрызает дырочки на ботве. Во избежание уничтожения этим вредителем вашего урожая, рекомендуется опудрить посадки золой или табачной пылью, - сообщает КП-Тюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru