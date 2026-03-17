Шойгу обсудил с губернаторами Урала готовность регионов к паводку, природным пожарам и борьбе с БПЛА

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в Екатернибурге провел совещание, речь шла о готовности регионов к предстоящим паводку, пожароопасному сезону и о защите важных объектов от угрозы внешних атак.
Губернатор Александр Моор прокомментировал готовность Тюменской области к паводку:
Будем действовать, опираясь на опыт предыдущих лет. Сейчас специалисты активно обследуют все гидротехнические сооружения. Особое внимание муниципалитетам, которые находятся в русле реки Ишим. Также на территориях проверяем технику и необходимый для встречи "большой воды" запас материальных ресурсов. По моему поручению был расширен список населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров.
Пролпред президента в УрФО Артем Жога отметил, что выше нормы ожидаются уровни рек Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Кроме этого, присутствуют высокие риски возникновения природных возгораний. До начала сезонов всем предстоит оценить надёжность всех гидротехнических сооружений и до конца укомплектовать лесопожарные формирования.
Безопасности особый контроль, подчеркнул Артем Жога:
На особом контроле – обеспечение безопасности граждан и критически важных объектов от диверсионно - террористических акций. В том числе обсудили отражение атак беспилотных летательных аппаратов и угрозы, связанные с вербовкой граждан, прежде всего, молодёжи. В этих направлениях идёт большая превентивная работа правоохранительных структур и органов власти.
