Казанский округ проверили на готовность противостоять паводку и пожарам

В казанском округе состоялось совещание, на котором рассмотрели меры для минимизации рисков от природных пожаров и паводка, проверку муниципалитетов проводит замгубернатора Тюменской области Руфат Биктимеров.

"Подготовительные мероприятия начались в 2025 году: было проведено межведомственное совещание с участием всех глав муниципальных образований, представителей Противопожарной службы Тюменской области, подведомственных учреждений, где мы определили пути, по которым будем двигаться, чтобы минимизировать последствия паводка и последствия природных пожаров", - сказал Руфат Биктимеров.

Профилактика природных пожаров. Для защиты населённых пунктов проложены минерализованные полосы. В состоянии готовности находятся посты противопожарной службы. Имеется весь необходимый инвентарь для тушения пожаров в каждом населённом пункте. В прошлом году в округе не было зафиксировано ни одного ландшафтного пожара.

Противодействие паводку. Казанский район первым в Тюмеской области встречает половодье на реке Ишим. В этом году работа ведется с учётом опыта прошлых лет - паводков 2017, 2024 и 2025 годов.

в рамках рабочего визита Биктимеров вместе с директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андреем Гориным, директором департамента лесного комплекса Тюменской области Леонидом Остроумовым, первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимиром Закутаевым, главой округа Татьяной Богдановой проинспектировал Казанский филиал ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов", где осмотрел технику и оборудование для тушения пожаров.

Заместитель губернатора Руфат Биктимеров: