Движение по трассе Тюмень-Омск ограничено из-за ДТП с участием автоцистерны с опасным грузом

"Лада Ларгус" и большегруз "МАН" перевозящий опасный груз, столкнулись на 217-м километре федеральной автодороге Тюмень- Омск в Голышмановском округе. Движение по трассе частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме. Сотрудники ДПС регулируют движением.

Столкновение, по предварительным данным, произошло по вине 47-летний водитель "Лады", который при повороте налево не уступил дорогу большегрузу, двигающемуся в прямом направлении.

Водитель легкого автомобиля доставлен с травмами в медицинское учреждение для оказания помощи. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.