Тюменцы увеличили свои накопления в драгметаллах на 40%

По данным ВТБ, интерес жителей Тюменской области к инвестициям в золото, серебро, платину и палладий вырос. Так, за год их накопления на обезличенных металлических счетах увеличились на 40%. Причина такого внимания – в значительном росте котировок. По результатам 2025 года доходность золота составила +28%, а стоимость серебра выросла на 96%.

В прошлом году больше других драгметаллов тюменцы предпочли серебро, пополнив свой портфель сбережений на треть в пересчете на вес, а в деньгах инвестиции в серебро выросли в 2,5 раза. Накопления в золоте приросли на 37%, в палладии – на 46%, а в платине на 13%.

На сегодня портфель тюменцев в драгоценных металлах на 78% состоит из серебра, его доля за год увеличилась на 6%, 20% составляет золото. При конвертации в рубли 90% портфеля приходится на инвестиции в золото.

Число открытых обезличенных металлических счетов в ВТБ за прошлый год увеличилось более чем на 40%. Динамика усилилась в новом году: только за январь спрос клиентов вырос почти на 10%.