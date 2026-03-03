Перебои с телерадиовещанием ожидаются в Тюменской области с 18 по 30 марта в связи с тем, что РТРС проведет плановые профилактические работы.
Временно будет прекращена трансляция цифровых телеканалов, а также вещание радиостанций в населенных пунктах:
➖ Тюмень - 18 марта с 08:00 до 12:00
➖ Бердюжье (Бердюжский МО) - 20 марта с 11:00 до 17:00
➖ Большое Сорокино (Сорокинский МО) - 23 марта с 11:00 до 17:00
➖ Новоберезовка (Аромашевский МО) - 27 марта с 11:00 до 17:00
➖ Абатское (Абатский МО) - 30 марта с 11:00 до 17:00
Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф и в мобильном приложении "Телегид".
