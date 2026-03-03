Перебои с телерадиовещанием ожидаются в Тюменской области с 18 по 30 марта

Временно будет прекращена трансляция цифровых телеканалов, а также вещание радиостанций в населенных пунктах:

➖ Тюмень - 18 марта с 08:00 до 12:00

➖ Бердюжье (Бердюжский МО) - 20 марта с 11:00 до 17:00

➖ Большое Сорокино (Сорокинский МО) - 23 марта с 11:00 до 17:00

➖ Новоберезовка (Аромашевский МО) - 27 марта с 11:00 до 17:00

➖ Абатское (Абатский МО) - 30 марта с 11:00 до 17:00

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф и в мобильном приложении "Телегид".