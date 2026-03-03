Соцблок администрации Тюмени будет курировать Яна Зубова

Фото пресс-службы администрации Тобольска

Со 2 марта на должность заместителя главы города Тюмени назначена Яна Зубова, в новой должности она будет курировать социальный блок.

До назначения Зубова работала первым замом главы Тобольска. Из 30 лет трудового стажа в госуправлении 16 лет.

"Проработав с ней много лет, не сомневаюсь, что профессионализм и богатый опыт Яны Степановны позволят ей быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно исполнять возложенные на нее обязанности. В текущем году запланировано значительное количество мероприятий в рамках юбилейных торжеств, и я уверен, что под её руководством социальная политика города выйдет на качественно новый уровень", - прокомментировал назначение глава Тюмени Максим Афанасьев.

До Зубовой соцблок непродолжительное время курировал Павел Креков, до этого работавший замгубернатора Свердловской области.