Соцблок администрации Тюмени будет курировать Яна Зубова

09:00 03 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото пресс-службы администрации Тобольска

Со 2 марта на должность заместителя главы города Тюмени назначена Яна Зубова, в новой должности она будет курировать социальный блок.

До назначения Зубова работала первым замом главы Тобольска. Из 30 лет трудового стажа в госуправлении 16 лет.

"Проработав с ней много лет, не сомневаюсь, что профессионализм и богатый опыт Яны Степановны позволят ей быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно исполнять возложенные на нее обязанности. В текущем году запланировано значительное количество мероприятий в рамках юбилейных торжеств, и я уверен, что под её руководством социальная политика города выйдет на качественно новый уровень", - прокомментировал назначение глава Тюмени Максим Афанасьев.

До Зубовой соцблок непродолжительное время курировал Павел Креков, до этого работавший замгубернатора Свердловской области.

Теги: Максим Афанасьев , администрация Тюмени , назначения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026