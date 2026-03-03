"Битву на Туре - 2026" проведут в Тюмени 7 марта

В Тюмени начался монтаж площадки для "Битвы на Туре 2026", которая состоится 7 марта, на набережной у "Конторы пароходства" уже во всю строят контейнерный стрит-спот.

В этом году организаторы меняют формат: вместо привычного склона контест пройдёт на плоскости. В основе — конструкция из 15 морских контейнеров. Это не декорация, а полноценная архитектура под джибб-контест, дрифт-шоу и музыкальную программу. На набережной формируется настоящий стрит-спот в центре города.

Кто выйдет на старт?

В Тюмень приедут сильные райдеры из разных городов России:

Дмитрий Перекотин (Санкт-Петербург) — участник и призёр всероссийских джибб-контестов, известен техничным стилем и стабильными выступлениями на крупных городских спотах.

Егор Павкин (Москва) — представитель столичной сцены, финалист и победитель этапов российских соревнований по сноуборду в дисциплине "джиббинг".

Роман Романов (Москва) — райдер с большим опытом выступлений на федеральных контестах и фестивалях уличного формата.

Виталий Сухомесов (Пермь) — один из сильнейших представителей пермской школы, призёр региональных и межрегиональных стартов.

Организаторы ожидают участие топ-райдеров со всей страны. Призовой фонд контеста составит 300 тысяч рублей.

В программе: джибб-контест по сноуборду, дрифт-шоу и соревновательные заезды, бесплатное "дрифт-такси" для всех желающих, DJ Action Side (Bless & Dr.Mel), хедлайнер — Stepski.

Все активности — в одном пространстве, без разделения локаций.

Зрители смогут находиться максимально близко к зоне катания и дрифта. Отдельный блок — "дрифт-такси": каждый желающий сможет бесплатно прокатиться вместе с профессиональным пилотом и почувствовать управляемый занос изнутри.

Вход свободный, старт в 13:00. Организаторы приглашают жителей и гостей города стать частью главного зимнего экшн-события сезона.