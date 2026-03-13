Половодье на реке Ишим в Тюменской области в этом году может превысить норму на 2,5 метра

09:00 13 марта 2026
Существенно выше нормы - на 1,4 - 2,5 метра - ожидаются максимальные уровни половодья на реке Ишим в Тюменской области, указано в справке об ожидаемом характере весеннего половодья 2026 года, которую Росгидромет опубликовал 12 марта.

"При дружном развитии весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов, а также формировании мощных ледовых заторов возможны достижения уровнем воды отметок неблагоприятного или опасного явления у села Ильинка (казанской округ), города Ишим, села Абатское, а также подтопление пониженных участков рельефа бессточных территорий южных районов Тюменской области", - указано в справке.

