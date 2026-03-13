Сельхозярмарку повторно отменили в Тюмени

Сельскохозяйственную ярмарку уже второй раз отменяют в Тюмени, в этот раз с уточнением - в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в Российской Федерации, а также необходимостью предотвращения распространения опасных болезней животных.

Отмененную ярмарку планировали провести 14 марта. Информации об отмене опубликовал департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

Предыдущая ярмарка 28 февраля не состоялась в Тюмени по этим же причинам.