Сельхозярмарку повторно отменили в Тюмени

Сельскохозяйственную ярмарку уже второй раз отменяют в Тюмени, в этот раз с уточнением - в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в Российской Федерации, а также необходимостью предотвращения распространения опасных болезней животных.
Отмененную ярмарку планировали провести 14 марта. Информации об отмене опубликовал департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.
Предыдущая ярмарка 28 февраля не состоялась в Тюмени по этим же причинам.
