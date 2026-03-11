Вакансии с удобным графиком работы предложат мамам в декрете

Кадровый центр "Работа России" 12 марта проведет ярмарку вакансий, организованную специально для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или имеющих детей дошкольного возраста. Собеседования с заинтересованными в работе соискательницами проведут работодатели, предлагающие гибкие формы занятости.
Среди предложений - вакансии с условиями неполного рабочего времени и удаленной работы.
Начало в 11:00.
Ярмарка состоится в кадровом центре "Работа России" по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 В, корп. 3, 5 этаж, конференц-зал. Вход свободный.
