Вакансии с удобным графиком работы предложат мамам в декрете

14:00 11 марта 2026
Кадровый центр "Работа России" 12 марта проведет ярмарку вакансий, организованную специально для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или имеющих детей дошкольного возраста. Собеседования с заинтересованными в работе соискательницами проведут работодатели, предлагающие гибкие формы занятости. 

Среди предложений - вакансии с условиями неполного рабочего времени и удаленной работы. 

Начало в 11:00.

Ярмарка состоится в кадровом центре "Работа России" по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 В, корп. 3, 5 этаж, конференц-зал. Вход свободный.

