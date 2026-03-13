В Тюмени запустили бизнес-завтраки с КПД

Форум креативных предпринимателей КПД пройдет в Тюмени 9 - 10 октября, но отдельные события в формате бизнес-завтраков с марта будут проходить каждый месяц, основная тема - продажи в креативных индустриях, сообщили в инвесткоманде ТО.
На завтраки организаторы приглашают не более 15 человек, что позволяет продуктивно поговорить с экспертом. НУ первую встречу позвали эксперта Оксану Маклакову, речь шла о продажах в СМИ.
Из важных рекомендаций эксперта:
Диверсификация услуг. Есть отличные примеры, когда компании из этой сферы зарабатывают на событиях, аудите и других уникальных компетенциях.
Сильные идеи и ценности, на которых базируется СМИ. Площадки для размещения информации могут и будут меняться. Базовые ценности могут позволить развиваться в любой среде.
