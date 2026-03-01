В России запустили новую систему мониторинга платежей

Российские финансовые организации наращивают технологическую независимость, внедряя импортозамещенную систему мониторинга транзакций. Новый функционал позволяет быстро реагировать на регуляторные изменения и сокращает время проверки платежей.
Система проверяет все операции в режиме реального времени на соответствие требованиям российского законодательства. Для анализа платформа использует ключевые параметры транзакций. Решение построено на полностью импортозамещенном наборе технологий, что гарантирует независимость и стабильность работы критически важной банковской инфраструктуры. Раньше такую проверку приходилось проводить частично в ручном режиме.
Теперь 98% от общего объема операций обрабатываются автоматически в строгом соответствии с заданными условиями.
Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ:
Новое решение способно анализировать до 2 тыс. платежей в секунду, что обеспечивает соблюдение регуляторных норм без потери качества клиентского сервиса. Для сравнения: старая система мониторинга выдерживала обработку только 265 операций в секунду.
