Совместные вклады и платежи доступны клиентам Сбера

Для пары или семьи важным шагом становится умение объединять усилия ради общей мечты и вместе формировать накопления на значимую цель. Сервисы Сбера — отличный выбор, чтобы воплотить это в жизнь.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно открыть новый вклад или выбрать уже действующий и подключить к нему совместный доступ. Для этого достаточно нажать "Поделиться счетом" и отправить приглашение близкому. После подтверждения он увидит вклад в своем приложении. При этом владелец счета сам определяет уровень доступа: разрешить только пополнение или дополнительно предоставить возможность снимать средства. К одному вкладу можно подключить до трех человек. Услуга предоставляется бесплатно.

Еще одна удобная услуга Сбера для пары — совместный платежный счет. Он избавляет от необходимости переводить деньги друг другу или передавать карту. После подключения доступа счет отображается в приложении у обоих пользователей: каждый может пополнять его, оплачивать покупки, переводить средства и снимать наличные.

При подключении уведомлений оба участника будут видеть операции по счету в режиме реального времени. К совместному счету можно выпустить банковскую карту. При этом бонусы по программе СберСпасибо начисляются тому, кто совершил покупку, — бонусные счета остаются индивидуальными.

