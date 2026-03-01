Россияне смогут защитить сбережения с помощью "второй руки" в режиме онлайн

Новый механизм защиты от несанкционированных переводов или снятия наличных под давлением теперь можно подключить онлайн в банковских приложениях. Как это работает: пользователь назначает доверенное лицо, которое подтверждает крупные операции. Но больше необязательно идти в отделение вместе с ним и регистрировать своё решение о назначении, все можно сделать в пару кликов.

При настройке владелец средств указывает сумму, превышение которой потребует подтверждение планируемого перевода или снятия наличных от назначенного "защитника". Отменить настройки можно в любой момент, но при отключении 24 часа будет действовать период охлаждения.

Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ:

Механизм "второй руки" помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников. Для удобства пользователей мы упростили процесс подключения сервиса и вывели инструмент в онлайн. В скором времени также планируем его расширить, добавив новые виды операций.

По данным ВТБ, 70% клиентов, которые подключили сервис "второй руки", старше 60 лет. В основном механизм оказался востребованным среди женщин – их доля среди защищаемых составила 65%. 69% таких клиентов держат на счетах до 2 млн рублей, 26% – от 2,5 млн рублей и 2% – от 15 млн рублей. Для подтверждения крупных банковских операций они привлекают доверенных близких. Это тоже в основном женщины (55%), из них 28% – в возрасте 40–50 лет. Молодые люди 20-25 лет менее всего заинтересованы в установке контроля над своими операциями со стороны родных и близких – таких только 3%.