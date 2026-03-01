Участников "Боевого кадрового резерва" познакомили с работой Тюменской облдумы и "Единой России"

Встреча с участниками проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" прошла в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени.

Руководитель фракции "Единая Россия" регионального парламента Андрей Артюхов рассказал о работе облдумы.

"В числе важнейших направлений деятельности депутатов: законотворчество, работа с обращениями граждан в общественной приемной председателя партии в Тюмени и других муниципальных образованиях, реализация проектов "Единой России", взаимодействие с ветеранскими, молодежными и другими общественными организациями", - отметил Андрей Артюхов.

Он предложил участникам СВО проводить патриотические встречи со школьниками и студентами, в том числе с рассказом о проекте "Единой России" "Оружие Победы".

Подготовке кадров из числа ветеранов СВО в Тюменской области уделяется большое внимание. Проект "Боевой кадровый резерв" реализуется по инициативе губернатора области, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Александра Моора.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова познакомила гостей с деятельностью реготделения партии, а также рассказала о проектах единороссов и пригласили в них участвовать ветеранов спецоперации.

"Эти люди с честью защищали нашу страну на СВО и готовы продолжить служить Родине в мирной жизни. В прошлом году они прошли строгий отбор и приступили к образовательной программе, по итогам которой получат нужные навыки для работы в органах власти", - подчеркнула Ольга Швецова.

О работе, которую ведут первичные отселения партии (а их в регионе — 1088), сообщил Александр Сукаченко. Он сам является секретарем первички и руководителем регионального совета первичных отделений "Единой России". Приоритетом остается помощь участникам СВО и их семьям, участие в партпроектах и работа с молодежью.