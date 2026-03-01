Мужчины тратили на 35% больше средств перед 23 февраля, чем женщины

Женщины и мужчины по-разному используют сберегательные продукты, и это проявляется как в количестве открытых счетов, так и в объёмах накоплений. Согласно данным Сбера, по состоянию на начало марта женщины открывают их значительно активнее: число "женских" счетов превышает "мужские" на 67%, а объём накоплений — на 28%. Это подтверждает устойчивый тренд более системного подхода женщин к управлению личными финансами.

Периоды вокруг 23 февраля и 8 марта демонстрируют характерные колебания в расходах и динамике остатков, причём структура поведения отличается от привычных ожиданий. За неделю до 23 февраля в 2026 году балансы на карточных счетах у женщин снижались, что соответствует периоду подготовки к подаркам. Однако мужчины тоже активно тратили, и их снижение балансов было даже выше — примерно на 35%. Аналогичная картина наблюдалась и по накопительным счетам. У мужчин сокращение средств по ним оказалось на 78% больше, чем у женщин.

Перед 8 марта соотношение меняется. У женщин фиксируется рост остатков как на карточных, так и накопительных счетах. Это может говорить о том, что часть трат переносится на более поздний период или что подготовка к празднику завершается заранее. Мужчины в этот же период демонстрируют снижение остатков, становясь основной группой, обеспечивающей рост праздничных расходов.

Такая сезонность подчёркивает, что гендерные праздники формируют краткосрочные изменения финансового поведения, причём зачастую — в сторону, противоположную стереотипам. Перед 23 февраля тратятся оба пола, и мужчины — активнее, чем принято считать. Перед 8 марта мужчины ожидаемо увеличивают расходы, а женщины, наоборот, чаще накапливают средства. При этом общий тренд остаётся стабильным: женщины продолжают играть ведущую роль на рынке сбережений и демонстрируют более последовательный подход к накоплениям.