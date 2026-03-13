Тюменца будут судить на Камчатке за пострадавшую от нападения медведя туристку из Саратова

В июле 2025 года в Камчатском крае в палаточном лагере туристку из Саратова ночью ободрал и искусал медведь, организатором похода оказался 42-летний предприниматель из Тюмени - его будут судить по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным СУ СК России по Камчатскому краю, предприниматель в 2025 году организовал многодневный тур по природному парку "Южно-Камчатский" с участием 18 туристов из Московской, Тюменской, Владимирской, Вологодской, Воронежской и Челябинской областей, Коми и Татарстана, других городов. Ночью 17 июля он с частью группы покинул палаточный лагерь близ Мутновской ГеоЭС, спавшая в палатке 43-летняя участница туристической группы из Саратова осталась одна и на нее напал медведь, как результат - множественные укушенные и скальпированные раны, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, а также нравственные страдания и моральный вред последней и остальным туристам.