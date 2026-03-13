Цены на золото - что происходит?

Цены на золото продолжают демонстрировать высокую волатильность, отражая изменения аппетита к риску на мировых рынках. Но текущие уровни цен на драгметалл, вероятно, сильно оторваны от фундаментально обоснованных значений, заявил инвестиционный стратег ВТБ Алексей Михеев. Даже наименее рентабельные производители золота сейчас работают с прибыльностью свыше 50%.

Михеев отметил, что рынок золота уже несколько лет испытывает избыток, что негативно сказывается на физическом спросе. В 2025 году спрос на ювелирные украшения составил всего 1638 тонн, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом и является худшим показателем за последние 15 лет, за исключением пандемийного 2020 года. Ювелирная промышленность остается основным компонентом мирового спроса, который в целом составляет около 5 000 тонн в год.

Спрос со стороны центральных банков также снизился: в 2025 году он составил 863 тонны, что на 21% меньше, чем в 2024 году, и является минимальным уровнем за три года.

Рост цен на золото в последние годы был во многом обусловлен активными покупками биржевых инвестиционных фондов. В 2025 году такой приток составил 801 тонну, тогда как в 2024 году наблюдался отток на уровне 2,9 тонны. Однако, по словам эксперта, спекулятивный спрос непостоянен и может быстро смениться оттоком.