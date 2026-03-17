Резервный фонд на случай паводка в Тюменской области превышает 2,4 млрд рублей

Вопрос готовности к паводковому периоду правительство Тюменской области и депутаты облдумы планируют обсудить на очередном заседании регионального парламента 19 марта, в справке к программе мероприятия указано, что Законом Тюменской области от 02.12.2025 No 88 "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" на 2026 год установлен размер резервного фонда Правительства Тюменской области в сумме 2 452 160 тыс. рублей.

Предыдущие два года в регионе наблюдались масштабные паводки на реке Ишим, этот год, по предварительным данным, тоже обещает подъем уровня воды в реке выше среднемноголетних значений. Власти уже неоднократно сообщали, что при подготовке используется опыт проведения превентивных мероприятий и положительных практик 2024-2025 годов, откорректирован реестр населённых пунктов Тюменской области, попадающих в зоны затопления, создан резерв материальных ресурсов.

Что касается размера резервного фонда, то в сравнении с прошлым годом он меньше - тогда для финансирования непредвиденных расходов было запланировано свыше 2,677 млрд рублей.