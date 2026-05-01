Полиция зафиксировала рост фишинговых сайтов под видом магазинов для дачников

В дачный сезон замечен рост фишинговых ресурсов, имитирующих интернет-магазины товаров для сада. Пользователям предлагают бензопилы, теплицы, удобрения и технику по заниженным ценам, при этом требуют полную предоплату, - сообщает Тюменская линия.

После оплаты товар не поступает, а сайт перестает работать, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Такие схемы повторяются из года в год. Летом — дача и туризм, осенью — подготовка к учебе, зимой — распродажи и подарки, весной - билеты и путевки, - отмечено в сообщении. - Мошенники не создают спрос, они используют уже существующий интерес и подстраиваются под него. Поэтому любые "выгодные предложения", совпадающие с сезонным спросом, требуют дополнительной проверки".