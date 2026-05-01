Экономист из Тюмени объяснила, как снизить расходы на коммунальные услуги

По мнению кандидата экономических наук Алена Габудина, быстрых и заметных способов снизить суммы в квитанциях нет. Есть другое – понимание, куда именно утекают деньги и как сделать эти расходы менее болезненными.

– Коммунальные платежи – не та категория, где можно резко "срезать" расходы одним решением. Основные суммы формируются тарифами и обязательными услугами. Это не значит, что человек никак не может на них повлиять, – говорит Габудина.

Самая частая проблема – не в том, сколько мы потребляем, а в том, как нам начисляют.

Экономист обращает внимание на то, что в квитанциях регулярно появляются лишние строки или небольшие суммы, которые большинство просто не замечает. Кажется, что 30 или 50 рублей – не повод разбираться. Но если такие начисления повторяются из месяца в месяц, за год выходит уже ощутимая сумма: "Я часто сталкивалась с тем, что компании добавляют небольшие платежи. Каждый думает: "это мелочь". А если умножить на всех пользователей – это огромные деньги".

Такая практика встречается не только в ЖКХ, но и у операторов связи, интернет-провайдеров. Просто в коммуналке она менее заметна, потому что платежей много, и они выглядят достаточно "официально", - сообщает Мегатюмень.

Важную роль играет коллективное участие. Когда жильцы объединяются и начинают задавать вопросы управляющей компании, ситуация меняется быстрее. Но у такого подхода есть цена – время, нервы и готовность разбираться.

Еще один момент, о котором редко говорят, – это не экономия, а распределение нагрузки.

Коммунальные платежи в России сильно зависят от сезона: зимой счета резко растут из-за отопления, летом – падают. И именно этот скачок чаще всего становится проблемой.

Габудина предлагает простой способ сгладить этот эффект.

– Летом, когда счета ниже, можно откладывать ту сумму, которая обычно уходит на отопление. За несколько месяцев формируется небольшой резерв. А уже осенью и зимой эти деньги помогают пережить период высоких платежей без стресса, – отмечает экономист.