Эксперты опровергли слухи об отмене банковских переводов

В интернете распространяются советы о том, как якобы можно легко отозвать отправленный по ошибке или мошенникам платеж. Среди популярных "лайфхаков" — правило двух часов, секретные кодовые слова для службы безопасности и блокировка отдельной операции. Однако эксперты Финансового университета при Правительстве РФ предупреждают: большинство этих утверждений — опасные заблуждения, которые не имеют под собой ни правовой, ни технической базы.

По словам специалистов, технические возможности современных платежных систем, особенно Системы быстрых платежей, настроены на мгновенное зачисление. Когда клиент подтверждает операцию кодом из SMS, банк лишь исполняет его волю.

"Миф о двухчасовом окне для гарантированного возврата средств не имеет правовых оснований в российском банковском законодательстве и противоречит технологическим реалиям функционирования платежной инфраструктуры. После исполнения платежного поручения деньги покидают корреспондентский счет банка-отправителя и поступают в распоряжение банка-получателя, где мгновенно зачисляются на целевой счет", — рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Единственным легальным способом возврата в такой ситуации остается либо добровольное согласие получателя, либо решение суда.

Не менее популярным в сети стал совет произносить слово "ФРОД" (от англ. fraud — мошенничество) при звонке в банк, чтобы якобы моментально связаться со службой безопасности в обход операторов. Эксперты называют это "магическое слово" бесполезным. Ни один крупный российский банк не использует подобные системы голосовой маршрутизации. Для защиты своих средств пострадавшему нужно не искать специальные пароли, а четко заявить оператору о факте мошенничества для запуска стандартных регламентов проверки.

Также юристы и экономисты скептически относятся к идее блокировки не всей карты, а лишь одной "подозрительной" операции. Согласно гражданскому законодательству и актам Центробанка, банковские переводы обладают принципом безотзывности. Банк может закрыть доступ к карте, чтобы остановить последующие кражи, но "заморозить" уже завершенный расчет технически невозможно, - сообщает АиФ-Тюмень.

Вопрос временных задержек при переводах также часто трактуется неверно. По закону у банков нет прямой обязанности приостанавливать каждый платеж на 15 минут для перепроверки.

"Утверждение об обязанности банка приостанавливать перевод на пятнадцать минут также не отражено в действующем правовом поле. Федеральный закон "О национальной платежной системе" и инструкции Банка России не содержат положений, обязывающих кредитные организации вводить временную задержку исполнения клиентских платежных поручений", — подчеркивает профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина.