Экспериментальный участок запустили на тюменском предприятии

Одной из форм взаимовыгодного сотрудничества вузов и тюменских предприятий может стать взаимодействие в сфере создания опытных образцов. Этому была посвящена встреча руководителей завода по производству нефтегазового оборудования "Кенера", тюменского регионального отделения "Союза машиностроителей России", представителей Передовой инженерной школы и Центра трансфера технологий Тюменского госуниверситета.

- Предметом обсуждения стала возможность создания экспериментального участка и размещения на площадке нашего предприятия оборудования университета для производства единичных экземпляров и опытных образцов, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. Это интересно и нам, и вузу. Также проговорили вопросы участия в совместных научно-исследовательских проектах и по разработке новой продукции, в том числе с участием государственного финансирования.

Сегодня заключение подобных соглашений важная часть образовательной и промышленной политики региона.

Тюменская область всегда позиционировалась как регион, где создаются новые технологии для нефтегазовой отрасли, рождаются новые сервисные компании и готовятся высококвалифицированные кадры. Еще больше усилить это направление возможно после ознакомления с лучшими практиками системного взаимодействия науки, образования и индустрии. Эту цель мы преследовали, когда посетили с визитов лучшие в стране научно-образовательные центры, крупнейшие производства и вузы. Сейчас полученные знания нужно применять на практике, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.