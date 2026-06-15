Средства бизнеса на брокерских счетах выросли в 6,5 раза

Предприниматели стали активнее использовать биржу, чтобы размещать свободные средства и управлять валютными остатками. Объем средств юридических лиц на брокерских счетах за полтора года вырос в 6,5 раз, а число корпоративных клиентов – в 4 раза. Об этом на конференции НАУФОР сообщил руководитель департамента ВТБ Андрей Яцков.

Около 90% корпоративных клиентов брокера – представители малого и среднего бизнеса. Чаще всего компании размещают свободные деньги через сделки РЕПО или биржевые фонды денежного рынка.

"Корпоративный сегмент для брокеров – фактически незаполненная ниша: проникновение брокерских счетов среди компаний в десятки раз ниже, чем среди частных инвесторов. При этом меняется сама логика управления деньгами компании: остаток, который раньше просто лежал на счете до утра, теперь работает. Это новый источник роста для всего рынка. Но сегмент только формируется, и для его раскрытия предстоит решить вопросы учета, налогообложения и информирования", – отметил топ-менеджер ВТБ.

Брокеры ожидают дальнейшего роста числа корпоративных клиентов. Юридические лица теперь чаще участвуют и в первичных размещениях облигаций – как рублевых, так и квазивалютных: на первичном рынке компания получает крупный объем бумаг, который трудно собрать на вторичных торгах.

Общий объем финансовых вложений юридических лиц в России оценивается примерно в 70 трлн рублей, и их постепенный переход в долговые и долевые инструменты – основной резерв роста фондового рынка.