Популяция рыбы в Туре достаточно быстро самовосстановится, заявил губернатор

В реке Тура на территории Тюмени, как правило, водится так называемая сорная рыба, после произошедшего замора популяции этих видов после того, как река войдет в свое русло и в воде повысится содержание кислорода, быстро самовосстановятся. Что касается ценных пород рыб в Тоболе и Иртыше, то там, после оценки необходимости и количества для восстановления популяции, увеличат выпуск мальков, сообщил губернатор Александр Моор.

Напомним, в середине июля в Туре из-за паводка оказалось слишком много органики, жара усугубила ситуацию - река перестала самоочищаться, кислород в воде практически исчез - все это привело к массовой гибели рыбы, причем не только в Туре, но и Тоболе, отчасти - в Иртыше. Сейчас специализированные организации на территории Тюмени, Тюменского и Ярковского округов очищают береза водоемов от погибшей рыбы и утилизируют ее в закрытых печах.